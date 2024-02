Ariake Japan Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktien von Ariake Japan haben in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Stimmung in den sozialen Medien erlebt. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf der Grundlage des Anleger-Sentiments. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was das anhaltend positive Stimmungsbild bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Ariake Japan führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "+12,58 Prozent"-Rating, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass Ariake Japan derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Ariake Japan aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des RSI eine "Gut"-Bewertung.