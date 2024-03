Ariake Japan Aktie: Was für ein Plan!

Die Ariake Japan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4971,16 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 5290 JPY lag, was einer Abweichung von +6,41 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5014,2 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,5 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ariake Japan-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ariake Japan-Aktie liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,09) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ariake Japan basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ariake Japan zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung verzeichnet. Dadurch erhält Ariake Japan eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ariake Japan-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet wird.