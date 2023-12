Ariake Japan Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Die technische Analyse der Aktie von Ariake Japan zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 4480 JPY liegt 10,8 Prozent unter dem GD200 (5022,34 JPY), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 4678,56 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50- und 200-Tage als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung bei Ariake Japan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für das Ariake Japan-Wertpapier eine "Neutral"-Rating in verschiedenen Analyseabschnitten.