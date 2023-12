Ariake Japan Aktie: Alles völlig egal!

Die Diskussionen über Ariake Japan in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen über den Titel. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen verstärkt und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Ariake Japan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5009,71 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 4680 JPY deutlich darunter liegt (-6,58 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4654,24 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+0,55 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ariake Japan auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ariake Japan-Aktie zeigt einen überverkauften Wert von 27, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ariake Japan.