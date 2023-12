Arht Media Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Arht Media war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Social Media Diskussionen hervorgeht. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Arht Media daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Arht Media mit -67,57 Prozent um mehr als 70 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei 0,46 Prozent, und auch hier liegt Arht Media mit 68,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Arht Media derzeit -40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -57,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Arht Media mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche, welcher bei 17,89 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -17,89 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.