Arht Media Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Arht Media-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,14 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,09 CAD) um -35,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 CAD weist auf eine Abweichung von -10 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arht Media-Aktie zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 40 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Arht Media-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,01 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -46,67 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Arht Media-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Arht Media, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.