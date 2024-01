Arhaus Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Arhaus liegt derzeit bei 76,14, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,88 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Schlecht" betrachtet.

Analysten bewerten die Aktie der Arhaus langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 4 die Aktie als gut und 1 als neutral bewertet haben. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat verzeichnet, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13,8 USD, was einer Erwartung von 28,37 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Arhaus in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Arhaus derzeit auf 9,41 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 10,75 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +14,24 Prozent. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +9,03 Prozent eine positive Bewertung auf, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.