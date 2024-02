Arhaus Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Arhaus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,91 USD für die Arhaus-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,06 USD, was einem Unterschied von +31,79 Prozent entspricht. Daher vergeben wir eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+14,46 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arhaus-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Arhaus liegt bei 20,72, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,66, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Gut". Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Arhaus-Aktie daher ein "Gut"-Rating.