Arhaus Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Arhaus-Aktie erhält derzeit von Analysten eine Bewertung von "Gut". Diese Bewertung basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Arhaus. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 13,8 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 24,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Arhaus also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysebereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arhaus liegt der RSI7 bei 6,35 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,7 an, dass die Aktie überverkauft ist. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Arhaus-Aktie hin. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Arhaus-Aktie bei 9,25 USD. Da der Aktienkurs bei 11,09 USD lag, hat die Aktie einen Abstand von +19,89 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.