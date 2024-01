Arhaus Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Arhaus-Aktie 4-mal die Bewertung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 11,67 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 18,25 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 13,8 USD. Diese Entwicklung wird auch als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf Stufe "Gut" führt.

Im Rahmen der technischen Analyse betrachten Experten auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 25,32 deutet darauf hin, dass die Arhaus-Aktie überverkauft ist, was wiederum als positives Signal gewertet wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde, was positiv bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und somit zu einem insgesamt positiven Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,32 USD für die Arhaus-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,67 USD, was einen Unterschied von +25,21 Prozent darstellt und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,49 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs von +22,97 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arhaus-Aktie also eine positive Bewertung aus der einfachen Charttechnik.