Arhaus Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Analysteneinschätzung: Die Arhaus-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,8 USD. Dies würde einem Anstieg um 49,51 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,23 USD) entsprechen und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 9,23 USD liegt 3,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie jedoch 3,35 Prozent unter dem GD200, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Arhaus-Aktie liegt bei 11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein insgesamt neutrales Bild mit positiven Themen in den letzten Tagen und keinen negativen Diskussionen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.