Argosy Minerals Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die aktuelle Kursanalyse von Argosy Minerals zeigt, dass der Kurs von 0,125 AUD um -62,12 Prozent unter dem GD200 (0,33 AUD) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 0,17 AUD. Dies führt zu einem Abstand von -26,47 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Argosy Minerals als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" erzielte Argosy Minerals im letzten Jahr eine Rendite von -64,29 Prozent, was 49,59 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,69 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -14,69 Prozent, und Argosy Minerals liegt aktuell 49,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zur Argosy Minerals veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Argosy Minerals liegt bei 0 Prozent, was 6,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6,Die Aktie wird daher als wenig rentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.