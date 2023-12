Argosy Minerals Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung und das Interesse an Argosy Minerals haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, den wir betrachten, ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Argosy Minerals-Aktie derzeit als überkauft angesehen wird und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Argosy Minerals in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auch aus charttechnischer Sicht schneidet Argosy Minerals nicht gut ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,34 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,14 AUD liegt, was eine Abweichung von -58,82 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,17 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,65 Prozent entspricht. In der Gesamtbetrachtung erhält das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich betrachten wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das derzeit bei 176 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 176,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Argosy Minerals zahlt, was 263 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 48. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält erneut eine "Schlecht"-Bewertung.