Argosy Minerals Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die aktuelle Dividendenrendite von Argosy Minerals beträgt 0 Prozent, was 6,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Argosy Minerals liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 83,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Argosy Minerals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,17 Prozent, was eine Underperformance von -64,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Daher erhält Argosy Minerals in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen über Argosy Minerals durchschnittlich war, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Damit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.