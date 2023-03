Argosy Minerals Aktie: Wie sieht ihre Erholungsperspektive aus?

Die Argosy Minerals Aktie kann anhand des Relative Strength Index (RSI) beurteilt werden, welcher Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 42.44 Punkten, was aber immer noch als “neutral” eingestuft wird. Auch auf längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) ist die Argosy Minerals-Aktie weder überkauft noch -verkauft mit einem Wert von 65.71, was ebenfalls eine “neutral” Bewertung erhält. Daher bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs in Zukunft entwickeln wird und ob es zu einer Veränderung im RSI kommen wird.

Aktuelle Kursanalyse: Technische Faktoren im Blickpunkt

Die Argosy Minerals-Aktie verzeichnet im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Schlusskurs von 0.48. Allerdings hat sich der aktuelle letzte Schlusskurs (0.36 AUD) um -25,20 Prozent, was...