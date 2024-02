Argosy Minerals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Argosy Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,25 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,099 AUD) um -60,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 AUD zeigt eine Abweichung von -17,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu beobachten, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Zudem wurden die Diskussionen über das Unternehmen weniger intensiv geführt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Argosy Minerals eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6,38 Prozent, was Argosy Minerals zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Argosy Minerals bei 176,95 liegt, was 300 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.