Argosy Minerals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Derzeit steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf 176, was bedeutet, dass die Börse 176,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Argosy Minerals zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird damit 259 Prozent mehr gezahlt. Der Durchschnittswert im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt derzeit bei 49, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die letzten Wochen waren von einer Zunahme positiver Kommentare über Argosy Minerals in den sozialen Medien gekennzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte positive Ergebnisse, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Argosy Minerals wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Argosy Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,1 AUD, was einem Unterschied von -62,96 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht rechtfertigt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Betrachtung, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 0,14 AUD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,57 Prozent Abweichung) liegt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Argosy Minerals ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Argosy Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,49, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.