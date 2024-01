Argosy Minerals Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Argosy Minerals in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Argosy Minerals weniger als üblich diskutiert, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Argosy Minerals-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,3 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,145 AUD liegt, was einer Abweichung von -51,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,16 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit ein Wert von 176 vor. Das bedeutet, dass die Börse 176,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Argosy Minerals zahlt, was 245 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird das Unternehmen daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Argosy Minerals in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen über den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung, während die Aktie aus fundamentaler und charttechnischer Sicht "Schlecht" bewertet wird.