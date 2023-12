Argosy Minerals Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Argosy Minerals bei 176, was bedeutet, dass die Börse 176,95 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung um 260 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Argosy Minerals liegt aktuell bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vorgenommen. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Argosy Minerals stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Argosy Minerals eine Rendite von -79,17 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,38 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Argosy Minerals mit 64,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

