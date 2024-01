Argosy Minerals Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Argosy Minerals wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Argosy Minerals-Aktie hindeutet. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 62,5 liegt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Argosy Minerals eingestellt waren. Dennoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Argosy Minerals eine neutrale Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Argosy Minerals investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für die Argosy Minerals bei 0,3 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,135 AUD liegt, was einer Abweichung von -55 % entspricht. Daraus ergibt sich eine negative Bewertung für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 0,16 AUD unter dem aktuellen Kurs der Aktie, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Argosy Minerals basierend auf der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Argosy Minerals sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die Dividendenpolitik als auch die technische Analyse eine neutrale bis negative Bewertung.