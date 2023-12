Argosy Minerals Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Argosy Minerals beträgt derzeit 25, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Wird dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten beiden Wochen als neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um Argosy Minerals zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht und deutet auf eine negative Veränderung hin. Daher wird die langfristige Stimmungsbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Argosy Minerals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,82 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.