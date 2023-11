Argosy Minerals Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Technische Analyse der Argosy Minerals basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,36 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,185 AUD) um -48,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,17 AUD, was einer Abweichung von +8,82 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Argosy Minerals derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -6,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Argosy Minerals mit einem Wert von 176,95 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,18, was einem Abstand von 260 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder beeinflussen. Bei Argosy Minerals haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".