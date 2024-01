Argonaut Gold Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Argonaut Gold Aktie wird derzeit technisch als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,35 USD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite beträgt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) 0,33 USD, was einer Abweichung von +6,06 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Argonaut Gold. Daher wird die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Argonaut Gold auf dieser Ebene daher ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was bedeutet, dass die Börse 7,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Argonaut Gold zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der derzeit bei 94 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann ein Anleger, der derzeit in die Argonaut Gold Aktie investiert, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was 8273,47 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.