Argo Gold Inc Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Argo Gold-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,08 CAD einen Abstand von -11,11 Prozent zum GD200 (0,09 CAD) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auch der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt mit 0,09 CAD auf einem Niveau, das ein "Schlecht"-Signal verursacht, da der Abstand auch hier -11,11 Prozent beträgt. Somit erhält die Argo Gold-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage der Durchschnittskurse aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Argo Gold mit 0 Prozent 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt dazu, dass die Aktie derzeit als unrentables Investment bewertet wird und von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was darauf hinweist, dass die Argo Gold-Aktie verstärkte Aufmerksamkeit erhalten hat. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Argo Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -22,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,62 Prozent für Argo Gold. Sowohl im Branchen- als auch im Industriesektor lag die Aktie 2,62 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.