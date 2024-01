Argo Gold Inc Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Argo Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,64 Prozent erzielt, was 2,5 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (-11,14 Prozent) liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere jährliche Rendite ebenfalls -11,14 Prozent, worunter Argo Gold aktuell um 2,5 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Argo Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 CAD liegt, wobei der letzte Schlusskurs (0,085 CAD) um -5,56 Prozent darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,09 CAD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um -5,56 Prozent darunter liegt. Somit erhält die Argo Gold-Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Argo Gold mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (3,57 %), was eine Differenz von 3,57 Prozentpunkten ausmacht und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Argo Gold eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, woraus sich die "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie ergibt. Somit erhält Argo Gold auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.