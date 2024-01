Argo Blockchain tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Argo Blockchain PLC":

Die Argo Blockchain-Aktie verzeichnet in der technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,95 GBP. Der aktuelle Schlusskurs von 27,125 GBP weicht somit um +147,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen von 13,21 GBP liegt mit einer Abweichung von +105,34 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Argo Blockchain-Aktie mit einer Rendite von 107,14 Prozent eine herausragende Entwicklung auf. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 115 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "Software"-Branche eine mittlere Rendite von -8,67 Prozent, wobei Argo Blockchain mit 115,81 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Argo Blockchain-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Argo Blockchain aktuell ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -13,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.