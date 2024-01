Argo Blockchain Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Dividende der Argo Blockchain weist derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -13,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Softwarebranche ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Argo Blockchain daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Argo Blockchain-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,95 GBP. Der letzte Schlusskurs von 27,125 GBP weicht somit um +147,72 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,21 GBP) zeigt mit einer Abweichung von +105,34 Prozent ein "Gut"-Rating auf. Insgesamt erhält die Argo Blockchain-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Argo Blockchain-Aktie liegt bei 31, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Vergleicht man diesen mit dem Wert des 25-Tage-RSI (23,87), zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Argo Blockchain.