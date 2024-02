Argo Blockchain Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter Anlegern im Hinblick auf Argo Blockchain ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Bereich der Informationstechnologie verzeichnete Argo Blockchain eine Rendite von -14,93 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite von -4,96 Prozent schnitt Argo Blockchain mit -9,97 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie von Argo Blockchain neutral eingestuft wird. Der RSI für sieben Tage beträgt 48,99 und für 25 Tage 46,62, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage bei 11,69 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,2 GBP lag, was einem Unterschied von +55,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,27 GBP, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Argo Blockchain für die einfache Charttechnik eine gute Bewertung.