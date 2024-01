Argentum Silver Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Argentum Silver liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 1 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -12,5 Prozent. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -11,14 Prozent, und Argentum Silver liegt mit 1,36 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Argentum Silver derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 3,57 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,57 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Argentum Silver-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 50. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Argentum Silver war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating im Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich für Argentum Silver in den genannten Kategorien jeweils ein "Neutral"-Rating.