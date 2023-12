Argentum Silver Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Argentum Silver-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,05 CAD gehabt, was einem aktuellen Kurs von 0,035 CAD eine Abweichung von -30 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) liegt mit einem aktuellen Kurs von 0,035 CAD unter diesem Wert, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Aufgrund dessen erhält die Argentum Silver-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im letzten Jahr im Durchschnitt um -11,5 Prozent gefallen sind, erzielte die Argentum Silver-Aktie eine Performance von -12,5 Prozent, was einer Underperformance von -1 Prozent entspricht. Im Branchen- und Sektorvergleich führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Argentum Silver-Aktie liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 60 und führt somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich damit für die Argentum Silver-Aktie ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.