Argentum Silver Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Argentum Silver-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 CAD erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,025 CAD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 CAD hat die Aktie mit einem Schlusskurs von -16,67 Prozent ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Insgesamt wird die Argentum Silver-Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,5 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 10,21 Prozent bedeutet. Im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Argentum Silver-Aktie aktuell 10,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um die Argentum Silver-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Argentum Silver-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Aktuell ist die Argentum Silver-Aktie mit einem Wert von 100 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 80, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" eingestuft.