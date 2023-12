Argentum 47 Inc Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Argentum-Aktie beträgt aktuell 63, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 63,99, dass die Argentum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält auch der RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Argentum.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Argentum-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionsintensität zu Argentum wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Argentum-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -42,86 Prozent bzw. -33,33 Prozent, was zu dem Rating "Schlecht" führt.