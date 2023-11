Argentina Lithium, Energy Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Der Aktienkurs von Argentina Lithium & Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt das Unternehmen damit 107,03 Prozent über dem Durchschnitt (-10,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,54 Prozent, wobei Argentina Lithium & Energy aktuell 107,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Argentina Lithium & Energy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurde in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Argentina Lithium & Energy-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,29 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,41 CAD liegt, was einer Abweichung von +41,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 0,41 CAD nahe am Durchschnitt von 0,4 CAD (+2,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Argentina Lithium & Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.