Argentina Lithium, Energy Aktie: Knallt es bald?

Argentina Lithium & Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +11,57 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Argentina Lithium & Energy um 11,57 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Argentina Lithium & Energy mit 0 Prozent 3,5 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Argentina Lithium & Energy als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beläuft sich auf 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,87 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Argentina Lithium & Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,3 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,28 CAD um -6,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,33 CAD führt zu einer Abweichung von -15,15 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung der Aktie als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.