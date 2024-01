Argentex-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Relative Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Argentex-Aktie beträgt 14, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 38,1, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also eine "Gut"-Einstufung für Argentex.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Argentex, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Argentex.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs (90 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (105,81 GBP) liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine gute Bewertung für die Aktie von Argentex. Insgesamt erhält die Argentex-Aktie für die einfache Charttechnik somit wieder eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge und deutet auf eine insgesamt neutrale Bewertung hin. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Argentex.