Argentex Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Technische Analyse der Argentex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 105,25 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 90 GBP weicht somit um -14,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (79,45 GBP), liegt der letzte Schlusskurs um +13,28 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Argentex-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen ergaben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Argentex-Aktie beträgt aktuell 28, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Argentex-Aktie somit gemäß der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, wobei sowohl charttechnische Aspekte als auch die Anlegerstimmung einbezogen wurden.