Argenica Therapeutics Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Argenica Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,34 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier zeigt sich, dass die Argenica Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Damit erhält die Analyse der RSIs für Argenica Therapeutics insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Argenica Therapeutics gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Aktuell konzentrieren sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Dementsprechend erhält Argenica Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Argenica Therapeutics konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Argenica Therapeutics daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Argenica Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 0,42 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,58 AUD, was einer Abweichung von +38,1 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,53 AUD) liegt mit einer Abweichung von +9,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auch auf dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält die Argenica Therapeutics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

