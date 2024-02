Argen-X Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Argenx übertrifft die Branche mit einer Wertentwicklung von 8,5 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt der "Biotechnologie"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Argenx eine Outperformance von +8,5 Prozent erzielte. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 0 Prozent unter der von Argenx. Aufgrund dieser Überperformance erhält Argenx ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Argenx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 413,19 EUR. Der letzte Schlusskurs (361,3 EUR) weicht somit -12,56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (366,75 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Argenx-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Argenx-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 65 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50. Somit erhält die Aktie für beide Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Argenx mit 0 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Dies bedeutet, dass Investoren bei einer Investition in die Argenx-Aktie einen geringeren Ertrag in Höhe von 0 Prozentpunkten erzielen können. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.