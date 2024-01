Argen-X Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Argenx hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,5 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Biotechnologie"-Branche von 0 Prozent hat Argenx ebenfalls mit 8,5 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 412,08 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 347,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 423,81 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 347,9 EUR, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Argenx auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Argenx daher in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Argenx aktuell keine Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.