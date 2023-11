Argan Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Argan":

Der Aktienkurs von Argan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,96 Prozent erzielt, was 3,67 Prozent unter dem Durchschnitt (31,62 Prozent) im Industrie-Sektor liegt. Im Bauwesen liegt die mittlere jährliche Rendite bei 13,35 Prozent, wobei Argan aktuell 14,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Argan-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 41 und zeigt somit weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 42,59. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Argan.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Argan-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Argan-Aktie aktuell bei 41,67 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 45,82 USD und weist somit einen Abstand von +9,96 Prozent auf. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 45,52 USD angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".