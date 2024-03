Argan Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Argan wird als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 19,59 liegt, was einem Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 58,43 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis im Vergleich zum Durchschnitt im Bauwesen.

Im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor, verzeichnet Argan eine Rendite von 26,73 Prozent, was 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 52,2 Prozent, wobei Argan mit 25,47 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Argan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- (33,72 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (36,99 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein positives Bild. Der GD200 liegt bei 44,1 USD, während der Kurs der Aktie bei 50,89 USD um +15,4 Prozent darüber liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 46,74 USD liegt und somit eine Abweichung von +8,88 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf technischer Basis.