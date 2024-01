Argan Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Argan":

In den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Argan in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Dadurch erhält Argan auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche hat Argan in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2276,81 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Argan um 1349,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die allgemeine Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Argan positiv ist. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Argan kurzfristig überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf der 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Argan-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.