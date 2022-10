Arf erhält 13 Millionen US-Dollar von Investoren, darunter Circle Ventures, Hard Yaka und SDF

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die VQF-regulierte internationale Settlement-Banking-Plattform, die Web3-Technologien einsetzt, hat in einer Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Branchenführern wie Circle Ventures, Hard Yaka, United Overseas Bank Venture Management, Signum Capital und Stellar Development Foundation 13 Mio. US-Dollar eingeworben.Arf hat in einer Finanzierungsrunde 13 Millionen US-Dollar an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investoren aus dem Bereich Web3 und dem institutionellen Finanzsektor erhalten, darunter Investoren von Coinbase, Solana, FTX und Kabbage.Circle Ventures beteiligte sich an der Runde neben der Stellar Development Foundation (SDF), United Overseas Bank (UOB) Venture Management, Signum Capital, Hard Yaka, NGC Ventures, Blockchain Founders Fund und 500 Emerging Europe.Das Unternehmen beabsichtigt, die Finanzspritze zu nutzen, um seine Blockchain-basierte Technologie weiterzuentwickeln, um Finanzinstituten und lizenzierten Gelddienstleistern, die im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr tätig sind, weltweit Treasury-Management und Working-Capital-Kreditlinien anzubieten.„Wir freuen uns, dass prominente Web3- und institutionelle Finanzinvestoren unsere Vision unterstützen und sich mit uns zusammenschließen", so der CEO Ali Erhat Nalbant.„Die Technologie von Arf befindet sich im Zentrum der Entwicklung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Diese Finanzierungsrunde wird uns helfen, Arf zu skalieren, um in der Branche gebundenes Working Capital im Wert von mehreren Billionen Dollar freizusetzen", fügte er hinzu. „Wir werden auch weiterhin digitale Assets und Web3-Technologien nutzen, um den Wandel im globalen Finanzwesen auf eine völlig konforme Weise voranzutreiben."Mit der Seed-Finanzierung wird das Unternehmen neue wegweisende Technologien für den internationalen Zahlungsverkehr entwickeln und fördern, indem es die Vorteile des Web3 und des traditionellen Finanzwesens kombiniert.Arf hat vor kurzem die Zulassung durch den Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) erhalten. Das Unternehmen eröffnete ein neues Büro in Zug und begann mit der Skalierung seines Teams.Arf kündigte außerdem im April die Einführung der Arf Credit Line an, die Gelddienstleistern sofortigen Zugang zu transaktionsbezogenen Working-Capital-Kreditlinien bietet und es ermöglicht, dass jeder Korridor in Echtzeit nachfinanziert werden kann.Informationen zu Arf Arf (https://arf.one/) ist eine internationale Settlement-Banking-Plattform, die das kapitalintensive Geschäftsmodell des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs eliminiert, indem digitale Asset-basierte Working-Capital- und Settlement-Dienstleistungen mit nativen On-Ramp- und Off-Ramp-Funktionen für lizenzierte Gelddienstleister und Finanzinstitute angeboten werden.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1929188/Arf_Co_founders.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arf-erhalt-13-millionen-us-dollar-von-investoren-darunter-circle-ventures-hard-yaka-und-sdf-301659831.htmlPressekontakt:Tuna Guleryuz,+905452882282,tuna@arf.oneOriginal-Content von: Arf, übermittelt durch news aktuell