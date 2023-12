Ares Management Registered (A) Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Ares Management schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 2,86 Prozentpunkten (3,01 % gegenüber 5,88 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Ares Management insgesamt mit 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ares Management. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 99,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -10,43 Prozent entspricht, wodurch die Einstufung "Schlecht" ergibt. Somit lautet die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Ares Management insgesamt "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 57,25 Euro, was bedeutet, dass die Börse 57,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Ares Management zahlt. Dies ist 9 Prozent mehr als der Durchschnitt in der Branche, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ares Management verläuft aktuell bei 95,22 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 110,72 USD, was einen Abstand von +16,28 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 106,56 USD angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund lautet demnach "Gut", basierend auf den beiden Zeiträumen.