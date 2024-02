Ares Management Registered (A) Aktie: Reine Nervensache!

In den sozialen Medien hat sich das Sentiment und der Buzz um Ares Management in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Ares Management diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Ares Management-Aktie derzeit als "Gut". Diese Bewertung basiert auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (104,33 USD) hat die Aktie ein Abwärtspotential von -22,7 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erhält Ares Management eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ares Management-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ares Management.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ares Management im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine deutlich niedrigere Rendite von 61,85 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Ares Management mit 410087,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.