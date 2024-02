Ares Management Registered (A) Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ares Management-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Aktie wird auf 104,33 USD geschätzt. Dies würde zu einer Performance von -22,11 Prozent führen, da der derzeitige Kurs bei 133,95 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Ares Management. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt wurde über Ares Management jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ares Management derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Ares Management-Aktie eine Rendite von 61,85 Prozent erzielt, was 59,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,45 Prozent, und Ares Management liegt aktuell 56,4 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.