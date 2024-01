Ares Management Registered (A) Aktie: Der Knaller!

Die Diskussionen über Ares Management in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Stimmungen und Einschätzungen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Die Analyse von 7 Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten ergab, dass 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auch wenn es im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Ares Management gab, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 99,17 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -16,63 Prozent vom letzten Schlusskurs (118,95 USD) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von 3,01 Prozent basierend auf dem aktuellen Kursniveau liegt 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,63). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ares Management-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ares Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 98,61 USD. Der letzte Schlusskurs (118,95 USD) weicht somit um +20,63 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (110,3 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,84 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Ares Management-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.