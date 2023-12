Ares Management Registered (A) Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ares Management diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Ares Management derzeit bei 3,01 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ares Management aktuell bei 117,48 USD, was +9,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +22,3 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ares Management mit einer Rendite von 61,85 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor (11,85 Prozent) liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.