Ares Commercial Real Estate erwartet leichten Umsatzanstieg in Q3 - Expertenschätzungen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In einem Zeitraum von 34 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren interessieren sich dafür, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie sich die Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Ares Commercial Real Estate Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 531,33 Millionen Euro. In den nächsten Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Investoren als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Die Datenanalyse zeigt aktuell, dass Analystenhäuser mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal rechnen. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Ares Commercial Real Estate noch 25,61...