Ares Commercial Real Estate: Starke Umsatzsteigerung und Gewinnprognose für das 3. Quartal

Ares Commercial Real Estate, ein in New York ansässiges Unternehmen, wird in 109 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 24,75 Mio. EUR und nun wird eine Steigerung um +10,60 Prozent auf 24,89 Mio. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll sich erhöhen und voraussichtlich um +2,90 Tsd.% auf 17,54 Mio. EUR steigen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +0,80 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +17,50 Prozent auf 809,46 Mio. EUR zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr (26,98 Mio. EUR) bleibt der Gewinn weiterhin positiv und soll sich...